اتحاد "كاريتاس" الألماني يدعو لتقديم مساعدات لمخيمات اللاجئين
برلين - (د ب أ)
دعا اتحاد "كاريتاس" الألماني، لتقديم مساعدات للأشخاص في مخيمات اللاجئين، في ظل أزمة وباء كورونا.
وحذر رئيس الاتحاد بيتر نير، اليوم الأحد، في مدينة فرايبورج الألمانية: "هناك ما يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأشخاص يعيشون في هذه المخيمات في أضيق الأماكن في ظل ظروف كارثية من ناحية النظافة والرعاية الصحية ".
وشدد نير على ضرورة اتخاذ إجراء فوري انطلاقا من المصلحة الذاتية أيضا، وقال: "لا يمكن ألا نكون متضامين حاليا"، لافتا إلى أن الفيروس لا يعرف حدودا.
وأكد رئيس الاتحاد الألماني، وهو اتحاد تابع للكنيسة الكاثوليكية ومعني بتقديم مساعدات وخدمات اجتماعية، أنه لابد من تنسيق عملية مساعدات بدلا من إغلاق مخيمات اللاجئين.
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