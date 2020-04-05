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العثورعلى مقبرة جماعية بعد اقتحام وكر لداعش غربي العراق

05:42 م الأحد 05 أبريل 2020
العثورعلى مقبرة جماعية بعد اقتحام وكر لداعش غربي العراق

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد - (د ب ا )

أفادت مصادر في جهاز الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، بأن قوات من جهاز الاستخبارات العسكرية داهمت وكرا لتنظيم "داعش"، وعثرت بداخله على مقبرة جماعية تضم رفاة للقوات الأمنية ومدنيين في قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار.

وأوضحت المصادر أنه بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة داهمت قوة من قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة للجيش العراقي وقوات أخرى مساندة وكرًا لتنظيم داعش في منطقة الخوضة بقضاء هيت بمحافظة الأنبار ، وضبطت بداخلة دراجة نارية ومواد أخرى والعثور على مقبرة جماعية تضم منتسبين ومدنيين كان قد تم اعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابية قبل التحرير».

القوات العراقية جهاز الاستخبارات العراقية بغداد العراق مقبرة جماعية تنظيم داعش

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