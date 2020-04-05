وزير النفط العراقي يتصل بنظرائه في "أوبك " لتوحيد المواقف قبل اجتماع الخميس



بغداد - (د ب ا )

أفاد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الأحد بأن وزير النفط ثامر الغضبان أجرى اتصالات مع نظرائه في منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك " بشان الاجتماع المرتقب لدول المنظمة والمتحالفين معها الخميس المقبل وأهمية توحيد المواقف من أجل استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال جهاد في بيان صحفي إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان عبّر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق جديد، بعد مشاورات أجراها عبر الهاتف مع عدد من وزراء منظمة "أوبك " وأن الأجواء العامة قبل الاجتماع الإيجابية".

وأضاف أن "وزير النفط شدد على أن الاتفاق الجديد خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، لكنه بحاجة إلى دعم من قبل المنتجين الرئيسيين من خارج "أوبك " كالولايات المتحدة وكندا والنرويج وغيرها، وأن الوضع الحرج للأسواق النفطية خلال الفترة الحالية يضع المنتجين أمام مسؤولية مشتركة تجاه ما يحدث، لأن الجميع تضرروا وتكبدوا خسائر كبيرة، فضلاً عن الأضرار التي تسبب بها هذا الوضع لاقتصاداتهم بشكل خاص والاقتصاد العالمي عموماً".

وأوضح "أن تأثير انتشار وباء فيروس كورونا ساهم في تعقيد الأمر بعد انخفاض الطلب العالمي على النفط".

ذكر "إن المنتجين سواء من دول منظمة "أوبك " أو من خارجها في مركب واحد، وأن على الجميع تحمّل المسؤولية في قيادته إلى شاطئ الاستقرار عبر اتفاق خفض جديد، وحسم قرار تحديد المسار الصحيح وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة".

وشدد جهاد على أن ذلك يتطلب مزيداً من التضحية والتضامن المشترك، وأن لا يقتصر ذلك على دول "أوبك " إذا ما أردنا إيجاد حلولاً واقعية لاستقرار الأسواق العالمية.

وعن أسباب تأجيل الاجتماع الوزاري لـدول منظمة "أوبك " من الاثنين الى الخميس القادم، قال المتحدث باسم الوزارة "إن ذلك جاء من أجل الإعداد والتحضير الجيد لإنجاح الاجتماع، ولمنح المشاورات الجانبية والتفاهمات مزيداً من الوقت لإن الاتفاق الجديد يختلف عن الاتفاقات السابقة بسبب اختلاف الظروف والنتائج".

وأكد على «ضرورة النظر إلى الإمام وتجاوز المشكلات والخلافات السابقة بما لا يشغلهم عن الهدف الرئيس وهو إيجاد حل واقعي لأزمة السوق النفطية الحالية".

ومن المؤمل أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " والمتحالفين معها من غير أعضاء الأوبك بقيادة روسيا اجتماعاً مشتركاً عبر دائرة تلفزيونية الخميس القادم للتوصل الى اتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف الى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار وباء فيروس كورونا.