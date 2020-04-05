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في جاكرتا.. ممنوع ركوب من لا يتردي كمامة المواصلات العامة

03:55 م الأحد 05 أبريل 2020
في جاكرتا.. ممنوع ركوب من لا يتردي كمامة المواصلات العامة

كمامة طبية

جاكرتا - (د ب ا):

قررت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا منع المواطنين من ركوب المواصلات العامة في حال عدم ارتدائهم الكمامات، وذلك في إطار الجهود التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركتين مشغلتين لخطوط الحافلات في جاكرتا القول إنه سوف يتم حث الركاب على ارتداء الكمامات ابتداء من غد الاثنين، على أن يكون ذلك إلزاميا ابتداء من 12 نيسان/أبريل الجاري.

وكان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا قد ارتفع إلى أكثر من 2000 شخص.

وبلغت حالات الوفاة بالفيروس في البلاد نحو 200 شخص.

كمامة طبية فيروس كورونا كمامة

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