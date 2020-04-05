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وفاتان و658 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

03:16 م الأحد 05 أبريل 2020
وفاتان و658 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

سجلت السلطات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية حالتي وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة الخمسة آلاف.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، أن حصيلة الوفيات بكورونا ارتفعت منذ أمس من 43 إلى 45 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5389.

وسجلت الإصابات الجديدة في 14 من أقاليم روسيا، ومعظمها (536 حالة) في العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بـ3893 إصابة و29 وفاة.

كما سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في إقليم كامتشاتكا، في أقصى شرقي البلاد.

وذكر تقرير الغرفة أن 22 شخصا تعافوا بالكامل من الفيروس منذ أمس، وبذلك بلغ إجمالي عدد المتعافين 355 شخصا.

فيروس كورونا موسكو روسيا

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