أنباء عن خطط لـ"انقلاب إخواني" في ذكرى الثورة السودانية.. والجيش ينفي

كتبت- رنا أسامة:

تزامنًا مع الذكرى الأولى للاعتصام الذي أطاح بنظام الرئيس السوداني عُمر البشير في 6 أبريل الفائت، تحدّثت تقارير عن إجراءات واعتقالات في السودان تحسبًا لـ"انقلاب عسكري" بقيادة إسلاميين موالين للنظام البائد، الأمر الذي قابله الجيش السوداني بالنفي مؤكدًا عدم وجود "براثن أو قرائن" لأية انقلابات.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط عن مصادر سودانية وصفتها بـ"الرفيعة"، قولها إن إسلاميين موالين لنظام البشير يُجرون تحركات تهدف إلى "انقلاب عسكري" مع ذكرى الاعتصام الذي أطاح بحكمهم.

وقالت المصادر التي لم تُسمها الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، الأحد، إن السلطات السودانية قررت اتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء إجازات ضباط وجنود، مُنِحت لهم في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة وباء "كورونا"، وفرض حراسات مشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة.

كما تحدثت الصحيفة إلى مصادر وصفتها بـ"الرفيعة" في الحكومة السودانية وتحالف الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للسلطة الانتقالية، قالت إن "الجهات الرسمية تلقت تقارير بتحركات مكثفة تقوم بها عناصر من النظام المعزول، تهدف للقيام بانقلاب عسكري مساء غد (الاثنين)".

وأضافت أن المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" عقد اجتماعًا عاجلًا أمس السبت، وشكل لجنة لاتخاذ إجراءات استباقية خلال الساعات المقبلة، لإفشال أي محاولة للانقلاب.

وأوصى الاجتماع، بحسب المصادر، بإلقاء القبض على بعض رموز الإسلاميين ونشطائهم، واستدعاء القوات المجازة للعمل، وفرض حراسات مشددة على بعض المواقع الاستراتيجية، وتأمين الشخصيات المهمة، وتتواصل الاجتماعات اليوم مع "مجلس السيادة" لاتخاذ إجراءات أخرى، تحسبًا لأي فوضى مُحتملة قد يُحدِثها الإسلاميون.

في المقابل، نفى الجيش السوداني أي تحركات لأية انقلابات عسكرية في البلاد.

وكد المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن، أن الأحوال هادئة ولا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب في صفوف قواته.

كما دحض في بيان نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على فيسبوك، إجراء اعتقالات في صفوف الجيش السوداني، واصفًا تلك التقارير بأنها "شائعة ضارة بأمن المجتمع" السوداني.

وأشار إلى أن "خططنا المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادنا"، مُضيفًا: "لا جديد، ونطمئن الشعب السوداني على سلامة الأوضاع واستتباب الأمن".

وسجّل السودان حالتا وفاة من إجمالي 10 إصابات بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19" الذي تجاوزت حصيلة الإصابات به عالميًا المليون، وذلك منذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي.