الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس
رام الله - أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل المحافظ غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله.
يأتي ذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وذلك بعد أن داهمت منزله في بلدة الصوانة في المدينة، وهي المرة الرابعة التي يتعرض فيها للاعتقال.
جدير بالذكر أن محافظ القدس اعتقل من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه، كما تمنعه إسرائيل من دخول الضفة العربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إسبانيا تسجل 674 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
-
241
عدد المتعافين
-
71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
إعلان