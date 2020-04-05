مسؤول عراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة سبل مواجهة كورونا
بغداد - أ ش أ
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، خلال لقائه اليوم الأحد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" في السجون ومراكز التوقيف.
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن زيدان بحث أيضا مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر إجراءات القضاء على مخاطر تفشي فيروس "كورونا".
من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن استعداد بلاده تقديم الدعم لتخفيف انتشار فيروس "كورونا" والقضاء عليه.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
-
241
عدد المتعافين
-
71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
إعلان