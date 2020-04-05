مسؤول عراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة سبل مواجهة كورونا

بغداد - أ ش أ

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، خلال لقائه اليوم الأحد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" في السجون ومراكز التوقيف.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن زيدان بحث أيضا مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر إجراءات القضاء على مخاطر تفشي فيروس "كورونا".

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن استعداد بلاده تقديم الدعم لتخفيف انتشار فيروس "كورونا" والقضاء عليه.