أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مسؤول عراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة سبل مواجهة كورونا

01:03 م الأحد 05 أبريل 2020
مسؤول عراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة سبل مواجهة كورونا

القاضي فائق زيدان

بغداد - أ ش أ

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، خلال لقائه اليوم الأحد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" في السجون ومراكز التوقيف.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن زيدان بحث أيضا مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر إجراءات القضاء على مخاطر تفشي فيروس "كورونا".

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن استعداد بلاده تقديم الدعم لتخفيف انتشار فيروس "كورونا" والقضاء عليه.

هذا المحتوى من

فائق زيدان مجلس القضاء الأعلى العراقي مكافحة كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

كورونا في الكويت: 77 إصابة جديدة في 24 ساعة..وارتفاع الحالات إلى 556

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة (صور)