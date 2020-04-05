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الجيش السوداني: الأحوال هائة ولا قرائن "لانقلاب"

01:03 م الأحد 05 أبريل 2020
الجيش السوداني: الأحوال هائة ولا قرائن "لانقلاب"

الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر م

القاهرة- (د ب أ):

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن، أن الأحوال هادئة ولا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.

ونفى، عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على فيسبوك، وجود اعتقالات في صفوف القوات المسلحة، معتبرا ما يتردد في هذا الشأن "إشاعة ضارة بأمن المجتمع ننفيها، ونشير إلى أن خططنا المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادنا".

وأضاف :"لا جديد، ونطمئن الشعب السودانى على سلامة الأوضاع واستتباب الأمن".

كان تقرير إخباري أشار إلى أن إسلاميين موالين لنظام الرئيس السابق عمر البشير يعملون لتدبير "انقلاب عسكري" يعيدهم للسلطة مرة أخرى، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش الذي أطاح بحكمهم، والتي تصادف غدا. كما ذكر التقرير أن السلطات قررت اتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء إجازات ضباط وجنود، مُنحت لهم بدواعي وباء كورونا، وفرض حراسات مشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة.

الجيش السوداني عامر محمد الحسن القوات المسلحة السودانية

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