ارتفاع مُصابي كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 226 حالة

رام الله- (د ب أ):

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الأحد، في الأراضي الفلسطينية إلى 226 حالة وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وسط توقعات بمزيد من تفشي الفيروس.

وصرح مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة ، خلال الإيجاز الصحفي اليومي في مدينة رام الله، بأن الإصابات تتوزع بواقع 114 حالة في الضفة الغربية و12 في قطاع غزة.

وذكر الشخرة أن وزارة الصحة أغلقت مستشفى حكومي في طولكرم بعد تعامله مع حالة إصابة بفيروس كورونا وفرضت إجراءات حجز وفحص على جميع الطواقم الطبية فيه.

وحذرت وزير الصحة مي الكيلة خلال اجتماع حكومي مساء أمس، من أن منحنى الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية ما زال صاعدا وسيستمر بهذا الشكل على مدار الأسبوعين القادمين.

وذكرت الكيلة أن العمل جار على زيادة الفحوصات لاحتواء الإصابات بالفيروس والكشف عنها بشكل مبكر.

من جهته ، حذر وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني، من أن أزمة فيروس كورونا قد توقف الدخل لنحو 53 ألف أسرة في الأراضي الفلسطينية ما يوسع دائرة الأسر المحتاجة.

وذكر مجدلاني أن أغلب المتضررين سيكونون ضمن عمال اليومية الذين توقفت منشآتهم عن العمل نتيجة حالة الطوارئ المتخذة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع خطر تفشي الفيروس.