ارتفاع وفيات كورونا إلى 18 حالة في لبنان

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 18 حالة .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إلى تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 527 حالة .

ولفتت إلى أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 389 فحصا.