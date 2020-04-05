ارتفاع وفيات كورونا إلى 18 حالة في لبنان
بيروت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 18 حالة .
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إلى تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 527 حالة .
ولفتت إلى أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 389 فحصا.
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