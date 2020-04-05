تسجيل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا " في المغرب

الرباط - أ ش أ

أفادت بيانات وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، بأن عدد الإصابات "المؤكدة " بفيروس "كورونا " في المغرب وصل إلى 960 حالة صباح اليوم، بزيادة 41 حالة جديدة.

وكان عدد الإصابات "المؤكدة " بفيروس (كوفيد 19) في المغرب، قد سجل حتى مساء أمس السبت 919 حالة فى كافة مناطق البلاد ، فيما بلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" 69 شخصا ، بزيادة ثلاثة أشخاص، وذلك بعد إجراء اختبارين اثنين "سلبيين"، وبلغ عدد الوفيات 66 حالة وفاة، عقب تسجيل سبع وفيات جديدة.

واضاف بيان وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3532 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

واهابت وزارة الصحة المغربية - فى بيانها - بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.