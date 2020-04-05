ليونان تفرض عزلا صحيا لمخيم ثاني للاجئين بعد تأكيد حالة إصابة بفيروس كورونا

أثينا - (أ ش أ):

فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عامًا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - أن إجراء الفحوص لمخالطيه ستستمر، فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس.

وكانت السلطات اليونانية فرضت الحجر الصحي - الخميس الماضي - على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.