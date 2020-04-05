ليونان تفرض عزلا صحيا لمخيم ثاني للاجئين بعد تأكيد حالة إصابة بفيروس كورونا
أثينا - (أ ش أ):
فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عامًا بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - أن إجراء الفحوص لمخالطيه ستستمر، فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس.
وكانت السلطات اليونانية فرضت الحجر الصحي - الخميس الماضي - على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.
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