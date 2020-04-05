تضاعف صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين 12 مرة بسبب تفشي كورونا

سول - (أ ش أ):

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من معقم ومنظف اليدين وأدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط تفشيه في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة - ي بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأحد - إن حجم الصادرات من معقم اليدين بلغ 5.69 مليون دولار في مارس الماضي، بزيادة حادة بنسبة 604.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ارتفاع الطلب على المنتجات الكورية الصنع للوقاية من (كوفيد-19) إلى تلقي كوريا الجنوبية اهتماما كبيرا من عدة دول في العالم كمثال يحتذى به لكل الدول في مجالي النظافة والحجر الصحي.

ومثلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين في هذا الشهر 83.9% من إجمالي حجم صادراتها من معقم اليدين البالغة 6.78 مليون دولار في العام الماضي.

ومع تفشي فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، ارتفع حجم صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين بنسب 12.5% و2081.9% و604.1% في أشهر يناير وفبراير ومارس على التوالي، وهذا يمثل زيادة بمقدار 12 ضعفا عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من أدوات تشخيص (كوفيد-19) 48.65 مليون دولار، بزيادة 117.1% عن مارس من العام الماضي.