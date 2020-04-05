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وزير الصحة الكويتي: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 99 حالة تعافي

07:38 ص الأحد 05 أبريل 2020
وزير الصحة الكويتي: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 99 حالة تعافي

الدكتور باسل الصباح

الكويت - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - "إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ قد أعلن، أمس السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 93 حالة.

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Asha
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