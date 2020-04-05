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ترامب يعلن 6 ولايات أمريكية مناطق كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

07:23 ص الأحد 05 أبريل 2020
ترامب يعلن 6 ولايات أمريكية مناطق كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ست ولايات هي ويسكونسين ونبراسكا ومين ونيفادا وأريزونا ويوتا، مناطق كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا " كوفيد - 19"
وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم الأحد - أن ترامب أمر بتوفير المساعدات الفيدرالية في المناطق المتضررة في تلك الولايات جراء تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ منذ العشرين من يناير الماضي في الولايات المتحدة وما زال مستمرا.
وستتم بموجب هذا القرار تغطية التدابير الطارئة التي ستتخذ في المناطق المتضررة وكذلك لبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في كل من الولايات الست.
وعين بيت جينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بوزارة الأمن الداخلي، مسئولين للتنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي في المناطق المتضررة في الولايات الست على الترتيب.

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دونالد ترامب مناطق كوارث كبرى فيروس كورونا نيفادا ويسكونسين

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