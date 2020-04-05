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الجزائر: اعتقال شخصا حرض على مظاهرات تكبير ضد كورونا

01:57 ص الأحد 05 أبريل 2020
الجزائر: اعتقال شخصا حرض على مظاهرات تكبير ضد كورونا

الشرطة الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):
اعتقلت الشرطة الجزائرية رجلا يبلغ من العمر 64 عاما مساء السبت، بمدينة وهران غربي البلاد، حرض على خرق حظر التجوال الليلي الذي أقرته السلطات للحد من انتشار جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر أمني قوله، إن الأمر يتعلق بشخص متقاعد أكدت التحريات تورطه في التحريض على خرق قواعد الحجر الصحي الجزئي.

ومن المرتقب أن يمثل الموقوف أمام القضاء حيث ستتم متابعته بتهم "التحريض على خرق الحجر المؤقت "الذي أقره رئيس الجمهورية، و"التجمهر دون رخصة"، و"تهديد سلامة الصحة العمومية".

وأشار ذات المصدر، أن مجموعة من الأشخاص تجمعت مساء الجمعة بحي 2000 مسكن ببلدة بئر الجير وقت دخول حظر التجوال الليلي، حيث قاموا بالسير في شوارع الحي مرددين هتافات دينية (التهليل والتكبير) ضد فيروس كورونا.

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