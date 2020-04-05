أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إيرباص تنقل ملايين الأقنعة الطبية من الصين إلى أوروبا وألمانيا

12:29 ص الأحد 05 أبريل 2020
إيرباص تنقل ملايين الأقنعة الطبية من الصين إلى أوروبا وألمانيا

شركة إيرباص الأوروبية

هامبورج - (د ب أ)

قامت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات، بنقل ملايين الأقنعة الطبية من الصين إلى أووربا، ضمن "الجسر الجوي" الذي تنفذه الشركة الأوروبية لللتعامل مع أزمة كورونا.

وقالت الشركة مساء اليوم السبت إنها أطلقت طائرة تابعة لها أمس من تولوز الفرنسية إلى تيانين بالصين في رحلة تجريبية لطراز إيه 35—1000 لتعود وعلى متنها حوالي اربعة ملايين قناع وجه، سينقل جزء منها أيضا إلى هامبورج شمالي ألمانيا.

وأضافت الشركة أن جزءا من هذه الأقنعة سيبقى في ألمانيا والباقي سينقل إلى تولوز لتوزيعه على المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية في الدول التي تشارك في تصنيع طائرات إيرباص وهي أسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأشارت الشركة إلى أن عدة رحلات جوية بين أوروبا والصين نظمت خلال الأيام الماضية من أجل تزويد المستشفيات الأوروبية بحوالي ستة ملايين قناع وجه صحي.

شركة إيرباص أوروبا ألمانيا الأقنعة الطبية هامبورج

الخبر التالى:

في واقعة نادرة.. مسافرة وحيدة على متن رحلة طيران أمريكية (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رغم تخطي مصر الألف إصابة بكورونا.. 3 أرقام مبشرة اليوم (تفاعلي)