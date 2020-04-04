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سفير إيراني: العقوبات الأمريكية تقوض قدرة طهران على مكافحة كورونا

11:57 م السبت 04 أبريل 2020
سفير إيراني: العقوبات الأمريكية تقوض قدرة طهران على مكافحة كورونا

جوزيب بوريل

طهران - أ ش أ

بعث السفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، أكد خلالها أن تخطي الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا لا يتسنى إلا من خلال تكريس تعاون جماعي بين جميع الدول.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية أن السفير الإيراني في بروكسل تطرق - في رسالته إلى بوريل - إلى التداعيات المدمرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا على إيران التي تزامنت مع الحظر "الأحادي واللاقانوني" للولايات المتحدة ضدها؛ داعيا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى معارضة استمرار هذا "الحظر الجائر"، حسبما أوردت وكالة أنباء (إرنا نيوز) الإيراانية.

وأشار دهقاني إلى قلة الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية في البلاد؛ قائلا إن عددا من أبرز الأطباء والممرضين فقدوا حياتهم في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا إلى جانب 3 آلاف و294 شخصا آخر من المواطنين، كما أن 53 ألفا آخر من المواطنين أصيبوا بهذا الفيروس.

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