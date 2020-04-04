ترامب: نستعد لمواجهة صعبة مع فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تشهد الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد، مشيرا إلى أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأقسى في فترة الوباء ببلاده.

وقال ترامب - في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت- إنه "سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس" موضوحا أن ألف عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة (نيويورك) وسيتم تقديم المزيد الدعم لمساعدة المدينة في مواجهة الوباء، وسيتم اعتماد معايير مختلفة كل يوم لمواجهة "عدو" متغير.

ورأى ترامب أنه لا بد من إعادة انفتاح الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يريد مواصلة إغلاق الحياة العامة والاقتصاد لأشهر طويلة.. مؤكدا ضرورة أن يجري توريد الموارد الخاصة بمكافحة الفيروس إلى كل أنحاء الولايات المتحدة بشكل عادل، كما أنه يجب رعاية كل البلاد وليس فقط أجزاء منها.

وأضاف "نحن نستعد لمواجهة صعبة مع فيروس كورونا في الأيام المقبلة، لأن فيروس كورونا ينتشر في مناطق لا يمكن تخيلها".. موضحا أنه سيتم نقل 300 مركز طبي إلى أماكن مختلفة، ونعمل بشدة على ايجاد اجراءات مضادة لوقف العدوى".. مشيرا إلى أن هيئة الغذاء والدواء أعدت تفويضا باستخدام عقار (الهيدروكسيكلوريكين) معبرا عن أمله في أن يحمل هذا العقار الحل لتلك الحالات، لافتا إلى أنه سيتم توزيع العقار من خلال المخزونات الاسترايتيجية لمعالجة بعض المرضى.

واستطرد قائلا: "لدينا الملايين من هذا العقار وسوف نؤمنه من مناطق ودول مختلفة بالعالم، ونعمل مع الهند على تزويدنا بهذا العقار للمساهمة في الحد من أثار الكورونا، كما أن هناك عقاقير أخرى يجري العمل على دراستها من خلال مرضى آخرين؛ ونحن نفق أموالا من أجل تأمين الإغاثة الاقتصادية للأسر الأمريكية" مثمنا جهود الخارجية الأمريكية في إعادة أكثر من 40 ألف أمريكي كانوا عالقين في الخارج.