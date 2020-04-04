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داعش يعدم 8 سوريين في دير الزور

11:43 م السبت 04 أبريل 2020
داعش يعدم 8 سوريين في دير الزور

تنظيم داعش

دمشق - أ ش أ

أعدمت مجموعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، 8 سوريين في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت مصادر أهلية سورية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن "مجموعة من فلول تنظيم داعش الإرهابي ارتكبت مجزرة جديدة بحق 8 مدنيين في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي أثناء بحثهم عن مادة الكمأة".

وأشارت المصادر إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي أقدمت فيها مجموعات من فلول داعش على مهاجمة وإعدام مدنيين أثناء قيامهم بالرعي وجمع الكمأة في أرياف الرقة ودير الزور وحمص.

يذكر أن تنظيم داعش المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، فقد كل الأراضي التي سيطر عليها خلال السنوات الماضية، نتيجة عمليات شنها الجيش السوري مدعوما من روسيا، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية.

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تنظيم داعش الإرهاب دمشق دير الزور

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