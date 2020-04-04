وفاة رئيس هندوراس السابق عن عمر ناهز الـ76 عامًا

تيجوسيجالبا - (د ب أ)

توفي رئيس هندوراس السابق، والناشط في مجال كرة القدم رافائيل كاليخاس، عن عمر يناهز السادسة والسبعين.

ونقل حزب كاليخاس "بارتيدو ناسيونال" اليوم السبت على موقع تويتر عن بيان لأرملته نورما جابوريت دي كاليخاس خبر وفاته.

ولم يبين الخبر ملابسات الوفاة، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت استنادا إلى أحد أقارب الرئيس أن كاليخاس ثبتت إصابته بسرطان الدم "لوكيميا" عام 2018، مشيرا إلى أنه توفي على خلفية المرض بالولايات المتحدة.

كان كاليخاس المنتمي للتيار المحافظ تولى منصب وزير الزراعة خلال الحكم الاستبدادي للبلاد نهاية عام 1970 قبل أن يتولى هو حكم البلاد بين 1990 و 1994.

وتولى فيما بعد رئاسة فريق "فينافوت" لكرة القدم ببلاده لأعوام عديدة ووجهت ضده دعاوى قضائية عام 2015 في إطار فضائح كبرى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".