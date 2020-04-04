فاينانشيال تايمز: أمريكا وكندا تناقشان فرض رسوم جمركية على واردات النفط السعودي والروسي

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن مسؤولين أمريكيين وكنديين، يناقشون فرض رسوم جمركية على ورادات النفط السعودية والروسية، إذا لم يتوصل البلدان العضوان فى تجمع "أوبك - بلس" إلى اتفاق سريع لإنهاء حرب الأسعار.

قال جيسون كيني، رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، للصحيفة إنه أجرى مناقشات مع واشنطن حول تلك الرسوم الجمركية.

وأكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة نفسها أن وزارة الطاقة تدرس جدوى هذه التعريفات الجمركية، رغم أن المحادثات مبدئية وبين عدة خيارات أخرى.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على ما أوردته الصحيفة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.