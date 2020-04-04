أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

فاينانشيال تايمز: أمريكا وكندا تناقشان فرض رسوم جمركية على واردات النفط السعودي والروسي

11:35 م السبت 04 أبريل 2020
فاينانشيال تايمز: أمريكا وكندا تناقشان فرض رسوم جمركية على واردات النفط السعودي والروسي

النفط السعودي

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن مسؤولين أمريكيين وكنديين، يناقشون فرض رسوم جمركية على ورادات النفط السعودية والروسية، إذا لم يتوصل البلدان العضوان فى تجمع "أوبك - بلس" إلى اتفاق سريع لإنهاء حرب الأسعار.

قال جيسون كيني، رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، للصحيفة إنه أجرى مناقشات مع واشنطن حول تلك الرسوم الجمركية.

وأكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة نفسها أن وزارة الطاقة تدرس جدوى هذه التعريفات الجمركية، رغم أن المحادثات مبدئية وبين عدة خيارات أخرى.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على ما أوردته الصحيفة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

النفط السعودي روسيا أمريكا كندا رسوم جمركية

الخبر التالى:

وفاة رئيس هندوراس السابق عن عمر ناهز الـ76 عامًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رغم تخطي مصر الألف إصابة بكورونا.. 3 أرقام مبشرة اليوم (تفاعلي)