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الجيش التونسي يقتل عنصرين مسلحين غرب البلاد

11:30 م السبت 04 أبريل 2020
الجيش التونسي يقتل عنصرين مسلحين غرب البلاد

الجيش التونسي

تونس - (د ب أ)

قضت وحدات من الجيش التونسي، على عنصرين إرهابيين غربي البلاد، مساء اليوم السبت، بحسب ما ذكر مصدر عسكري.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين الاثنين قتلا في كمين بمرتفعات حاسي سعيد في منطقة السلوم بجهة القصرين.
ولا تزال العملية العسكرية متواصلة بحسب نفس المصدر.
وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال والمرتفعات المحيطة بالقصرين غرب تونس على مقربة من الحدود الجزائرية.
ومنذ تصاعدت عمليات مكافحة الارهاب بعد 2011 نفذت هذه العناصر كمائن للجيش كما وضعت ألغاما بدائية الصنع في طريق دوريات عسكرية، لكن عملياتها انحصرت بشكل ملحوظ مع تصفية العديد من قيادييها.
الجيش التونسي تونس

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