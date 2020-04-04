الجيش التونسي يقتل عنصرين مسلحين غرب البلاد

تونس - (د ب أ)



قضت وحدات من الجيش التونسي، على عنصرين إرهابيين غربي البلاد، مساء اليوم السبت، بحسب ما ذكر مصدر عسكري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين الاثنين قتلا في كمين بمرتفعات حاسي سعيد في منطقة السلوم بجهة القصرين.

ولا تزال العملية العسكرية متواصلة بحسب نفس المصدر.

وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال والمرتفعات المحيطة بالقصرين غرب تونس على مقربة من الحدود الجزائرية.