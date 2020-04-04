الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في مصراته
وكالات
أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف منصات الدفاع الجوي الليبية، لطائرة تركية مسيرة، أقلعت من مطار مصراته.
وقالت الشعبة الحربية، إنه تزامنًا مع قصف القوات الجوية لتمركزات ومواقع مجموعات مليشيات شرق مصراته، حاولت طائرة تركية مسيرة استهداف وحدات عسكرية ليبية في منطقة الوشكة بمصراته.
وأكدت نجحاح منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية، استهداف الطائرة التركية وإسقاطها.
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