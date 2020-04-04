النرويج تدرس تخفيض إنتاج النفط لأول مرة منذ عام 2002
واشنطن - (د ب أ)
أعلنت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، أنها ستدرس الانضمام إلى اتفاق دولي واسع النطاق لخفض إنتاج النفط.
ولم تكن النرويج، التي من المتوقع أن يزيد إنتاجها خلال الأعوام القلائل القادمة، ضمن نطاق التخفيضات الدولية المنسقة في الإنتاج لدعم الأسعار، منذ عام 2002، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
ومن المتوقع أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الأخرى المنتجة للنفط الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق محتمل، حيث تشير السعودية وروسيا إلى أن هناك حاجة لانضمام دول أخرى من أجل التوصل لأي اتفاق.
الخبر التالى:الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في مصراته
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
-
241
عدد المتعافين
-
71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
إعلان