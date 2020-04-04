النرويج تدرس تخفيض إنتاج النفط لأول مرة منذ عام 2002

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، أنها ستدرس الانضمام إلى اتفاق دولي واسع النطاق لخفض إنتاج النفط.

ولم تكن النرويج، التي من المتوقع أن يزيد إنتاجها خلال الأعوام القلائل القادمة، ضمن نطاق التخفيضات الدولية المنسقة في الإنتاج لدعم الأسعار، منذ عام 2002، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ومن المتوقع أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الأخرى المنتجة للنفط الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق محتمل، حيث تشير السعودية وروسيا إلى أن هناك حاجة لانضمام دول أخرى من أجل التوصل لأي اتفاق.