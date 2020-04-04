أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

النرويج تدرس تخفيض إنتاج النفط لأول مرة منذ عام 2002

11:18 م السبت 04 أبريل 2020
النرويج تدرس تخفيض إنتاج النفط لأول مرة منذ عام 2002

نفط

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، أنها ستدرس الانضمام إلى اتفاق دولي واسع النطاق لخفض إنتاج النفط.

ولم تكن النرويج، التي من المتوقع أن يزيد إنتاجها خلال الأعوام القلائل القادمة، ضمن نطاق التخفيضات الدولية المنسقة في الإنتاج لدعم الأسعار، منذ عام 2002، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ومن المتوقع أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الأخرى المنتجة للنفط الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق محتمل، حيث تشير السعودية وروسيا إلى أن هناك حاجة لانضمام دول أخرى من أجل التوصل لأي اتفاق.

النفط النرويج أوبك إنتاج النفط

الخبر التالى:

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في مصراته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رغم تخطي مصر الألف إصابة بكورونا.. 3 أرقام مبشرة اليوم (تفاعلي)