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ترامب يتوقع تحسن الأمور بحلول أغسطس المقبل

11:18 م السبت 04 أبريل 2020
ترامب يتوقع تحسن الأمور بحلول أغسطس المقبل

دونالد ترامب

وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأمور تتحسن رغم ارتفاع أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة.
وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أن أكثر من 92% من الماصابين بكورونا يتعافون بشكل جيد.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إدارته تعمل مع مسؤولين نيويورك، لمساعدتها في مكافحة كورونا، لافتًا إلى أنهم قدموا إمدادات طبية وأكثر من 4 آلاف جهاز تنفس صناعي للولاية الأكثر تضررًا من وباء كورونا.
وأكد أن أغلب الامدادات الطبية ذهبت إلى نيويورك لأنها الأكثر تضررًا حتى اليوم.
وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تعمل وفق لخطة الطوارئ، وأن فرض الحظر الصحي مربوط بالاضطرار لذلك، متوقعًا تحسن الأمورو بحلول أغسطس المقبل، دون توضيح سبب توقعه
وتابع أن أعداد الوفيات ستزداد خلال الفترة المقبلة، وأن التوقعات ربما تفشل في توقع أعداد وفيات كورونا في بعض الولايات.
دونالد ترامب الولايات المتحدة البيت الأبيض فيروس كورونا

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