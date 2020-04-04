ترامب: نشر ألف جندي في نيويورك لمواجهة كورونا

وكالات:



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي نشر ألف جندي في ولاية نيويورك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بالولاية.



وقال في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن "الجيش الأمريكي مستعد للعب دوره في المعركة مع كورونا".



وأضاف أن الولايات المتحدة اعتمدت قانون الإنتاج العسكري لمنع تصدير المنتجات الصحية.



وقال إنه يتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا



وأكد أن بلاده تشهد وضعًا غير مسبوقًا، وأن العمل جاري على قدم وساق، لتعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات والمعدات الطبية لكافة عموم البلاد.



وتابع ترامب، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، ويسدد ضرباته بسكل غير متوقع، وأن إدارته تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار كورونا في البلاد.