ترامب: نشر ألف جندي في نيويورك لمواجهة كورونا
10:45 م السبت 04 أبريل 2020
وكالات:
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي نشر ألف جندي في ولاية نيويورك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بالولاية.
وقال في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن "الجيش الأمريكي مستعد للعب دوره في المعركة مع كورونا".
وأضاف أن الولايات المتحدة اعتمدت قانون الإنتاج العسكري لمنع تصدير المنتجات الصحية.
وقال إنه يتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا
وأكد أن بلاده تشهد وضعًا غير مسبوقًا، وأن العمل جاري على قدم وساق، لتعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات والمعدات الطبية لكافة عموم البلاد.
وتابع ترامب، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، ويسدد ضرباته بسكل غير متوقع، وأن إدارته تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار كورونا في البلاد.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن العمل جاريًا لتقليل أعداد وفيات الوباء العالمي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
-
241
عدد المتعافين
-
71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
إعلان