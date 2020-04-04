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‏ترامب: اعتمدنا قانون الإنتاج العسكري لمنع تصدير المنتجات الصحية

10:43 م السبت 04 أبريل 2020
‏ترامب: اعتمدنا قانون الإنتاج العسكري لمنع تصدير المنتجات الصحية

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة اعتمدت قانون الإنتاج العسكري لمنع تصدير المنتجات الصحية.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن "الجيش الأمريكي مستعد للعب دوره في المعركة مع كورونا".

وقال إنه يتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا

وأكد أن بلاده تشهد وضعًا غير مسبوقًا، وأن العمل جاري على قدم وساق، لتعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات والمعدات الطبية لكافة عموم البلاد.

وتابع ترامب، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، ويسدد ضرباته بسكل غير متوقع، وأن إدارته تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار كورونا في البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن العمل جاريًا لتقليل أعداد وفيات الوباء العالمي.

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