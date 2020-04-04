أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الرئيس الأمريكي: ذروة كورونا في الولايات المتحدة لم تأتي بعد

10:30 م السبت 04 أبريل 2020
الرئيس الأمريكي: ذروة كورونا في الولايات المتحدة لم تأتي بعد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي ا

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن عددًا من الولايات في بلاده، طلبت 40 ألف جهاز تنفس صناعي، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، وسيسقط الكثير من الوفيات في الولايات، لافتًا إلى أن وقت الذروة لم يأتي بعد وبالتأكيد سيأتي ويحصد أرواحًا أكثر.

وأكد أن إدارته ستستخدم كل سلطة وأداة ومورد، لتقليل معاناة الأمريكيين، والحفاظ على صحتهم، من الوباء الجديد.

وأعلن ترامب، أنه أصدر قرارًا الدفع بآلاف الجنود وأفراد الجيش لمساعدة الولايات في التصدي لوباء كورونا المستجد.

ترامب أمريكا البيت الأبيض جهاز تنفس صناعي فيروس كورونا

الخبر التالى:

ترامب: نتوقع مزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رغم تخطي مصر الألف إصابة بكورونا.. 3 أرقام مبشرة اليوم (تفاعلي)