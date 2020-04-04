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ترامب: نشهد وضعًا غير مسبوقًا ونعمل على تقليل أعداد وفيات كورونا

10:24 م السبت 04 أبريل 2020
ترامب: نشهد وضعًا غير مسبوقًا ونعمل على تقليل أعداد وفيات كورونا

دونالد ترامب

وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تشهد وضعًا غير مسبوقًا، وأن العمل جاري على قدم وساق، لتعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات والمعدات الطبية لكافة عموم البلاد.
وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، ويسدد ضرباته بسكل غير متوقع، وأن إدارته تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار كورونا في البلاد.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن العمل جاريًا لتقليل أعداد وفيات الوباء العالمي.
دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة البيت الأبيض

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