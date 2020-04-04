صحة برلين تطالب الجيش الألماني بنقل شحنة أقنعة من الصين

برلين - (د ب أ)

طالبت مسؤولة الصحة في ولاية برلين، السيناتورة ديليك كالايسي الجيش الألماني "بوندسفير" بنقل شحنة أقنعة للوقاية من العدوى الفيروسية من الصين إلى ألمانيا.

وقالت كالايسي في تصريحات لصحيفة "برلينر مورجنبوست" الصادرة غدا الأحد إنها تقدمت بالتماس بهذا الشأن إلى السلطات المختصة.

وأضافت كالايسي القول: "ندبر في الوقت الراهن الحصول على أقنعة جديدة ونتوقع نقلها من الصين، لكن المشكلة تتمثل في أننا لن نحصل عليها في برلين ".

وذكرت كالايسي أنها ناشدت وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارينباور،في دعم التماسها.

وواصلت كالايسي القول: "إن الجيش الألماني "بوندسفير" يجب أن يتولى نقل الشحنة من الصين – وتسليم ملابس واقية إلى برلين".

ويتوقع مجلس الشيوخ في برلين حاليا تسليم 400 ألف قناع وقائي قادمة من آسيا، إلا أن شحنة أولية تشمل 200 ألف قناع اختفت وفقا لبيانات المجلس من مطار العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقالت كالايسي إن السبب لم يعرف حتى اليوم السبت وأن مجلس الشيوخ يبحث الأمر.

وكانت هذه الأقنعة مخصصة لشرطة العاصمة الألمانية كما قالت كالايسي.