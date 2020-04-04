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اشتعال النيران في غابة قرب محطة "تشيرنوبل 1" في أوكرانيا

10:13 م السبت 04 أبريل 2020
اشتعال النيران في غابة قرب محطة "تشيرنوبل 1" في أوكرانيا

ارشيفية

كييف - (د ب أ)

اشتعلت النيران في المنطقة الخالصة المحيطة بمحطة الطاقة النووية السابقة "تشيرنوبل 1" بأوكرانيا.

وذكرت هيئة الحماية المدنية في كييف، اليوم السبت، أن حوالى 90 رجل إطفاء حاولوا إخماد الحريق، الذى استشرى في حوالى 20 هكتارا.

كما تم نشر طائرتين لمكافحة الحرائق وطائرة مروحية.

وقالت الهيئة إن الاشعاع الذى مازال موجودا منذ الحادث النووي عام 1986 جعل مكافحة الحريق أكثر صعوبة، مضيفة أنه لا يوجد خطر على السكان.

محطة الطاقة النووية محطة تشيرنوبل 1 أوكرانيا مكافحة الحرائق

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