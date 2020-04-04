شوقي يعلن الإرشادات النهائية للامتحانات الإلكترونية التجريبية لأولى ثانوي (صور)

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كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإرشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي غدًا الأحد 5 أبريل 2020.

ونشر شوقي، الإرشادات النهائية لامتحانات التجريبية على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، وجاءت كالتالي:

- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع اضغط هنا

ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع اضغط هنا

- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.

- هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.​