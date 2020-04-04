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الجزائر توسع الحجر الجزئي للسكان لكل مدن البلاد

09:03 م السبت 04 أبريل 2020
الجزائر توسع الحجر الجزئي للسكان لكل مدن البلاد

الحجر الصحي

الجزائر - (د ب أ)

قال التلفزيون الرسمي في الجزائر، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر توسيع الحجر الجزئي للسكان إلى كل مدن البلاد اعتبارًا من غد الأحد وحتى 19 أبريل الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن الحجر الجزئي بالنسبة للولايات الجديدة وعددها 38 يمتد من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا. كما نوه أن ولاية البليدة التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات ستبقى تحت الحجر الشامل طيلة هذه الفترة.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري عن تمديد الفترة الزمنية للحجر الجزئي لتبدأ من الساعة الثالثة ظهرًا (بدلاً من الساعة السابعة مساء) حتى الساعة السابعة صباحا، وفق مخاطر انتشار فيروس كورونا، بالنسبة لتسع ولايات.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ غدًا الأحد.

وسجلت الجزائر 25 حالة وفاة و80 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع المجموع إلى 130 حالة وفاة و1251 إصابة.

الحجر الصحي الجزائر عبد العزيز جراد فيروس كورونا

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