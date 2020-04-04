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رومانيا تستثني عمال الحصاد من حظر السفر المفروض بسبب كورونا

08:58 م السبت 04 أبريل 2020
رومانيا تستثني عمال الحصاد من حظر السفر المفروض بسبب كورونا

عمال الحصاد

بوخارست - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية الروماني مارسل فيلا، اليوم السبت، أن بلاده أقرت استثناء من حظر السفر المرتبط بفيروس كورونا، بما يسمح لعمال الحصاد بمغادرة البلاد جوا.

يأتي هذا بمثابة تخفيف لمعانة المزارعين الألمان بشكل خاص، الذين هم بحاجة عاجلة إلى عمال لحصد نبات الهليون، الذي كان يجنيه الرومانيون من قبل.

واتفق وزيرا الداخلية والزراعة الألمانيان أمس الأول الخميس على السماح بدخول إجمالي 80 ألف عامل زراعي أجنبي إلى ألمانيا جوا، تحت شروط مشددة في نيسان/أبريل وأيار/مايو.

وحتى الآن، توفي 140 شخصا في رومانيا بعد إصابتهم بفيروس سارس - كوف 2 ، وارتفع عدد المصابين اليوم السبت إلى 3616 بعد تسجيل 430 إصابة جديدة.

عمال الحصاد مارسل فيلا بوخارست فيروس كورونا

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