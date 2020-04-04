وزراء حكومة الجزائر يتبرعون براتب شهر لدعم متضرري كورونا

الجزائر - (د ب أ)

قرر أعضاء الحكومة الجزائرية، التبرع براتب شهر دعمًا للجهود الوطنية، للحد من آثار الأزمة الصحية بفعل جائحة كورونا على المواطنين.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، اليوم السبت، إن "الحكومة أرادت أن تكون هذه المبادرة انعكاسا لروح الأخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية المتبادلة التي يتميز بها الشعب الجزائري، واليقين يحدوها بأننا سنتمكن من تخطي هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار".

وأوضح ذات المصدر، أن رواتب الوزراء سيتم دفعها في حسابات التضامن "كوفيد- 19" المفتوحة لهذا الغرض، وذلك بهدف المساهمة في الجهود الوطنية.

وسجلت الجزائر 25 حالة وفاة و80 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع المجموع إلى 130 حالة وفاة و1251 إصابة.