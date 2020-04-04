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سوريا تتلقى 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات عبر ميناء اللاذقية

08:48 م السبت 04 أبريل 2020
سوريا تتلقى 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات عبر ميناء اللاذقية

ميناء اللاذقية

دمشق - أ ش أ

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، اليوم السبت، عن تلقي البلاد 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات عبر ميناء اللاذقية.
وقال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- "إن باخرة محملة بخمس وعشرين ألف طن من القمح وصلت إلى اللاذقية كمساعدة من روسيا إلى الشعب السوري".

وأوضح قاسم أنه تم تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية، وجرى البدء في عملية التفريغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كافة التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة.

ميناء اللاذقية القمح الروسي سوريا

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