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جورجيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

08:42 م السبت 04 أبريل 2020
جورجيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

تبليسي - أ ش أ

أعلنت السلطات الجورجية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لإمرأة تبلغ من العمر 79 عاما كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أميران جامكريليدزه - في مؤتمر صحفي اليوم - إن امرأة مسنة توفيت بسبب فيروس كورونا في جورجيا في مقاطعة بولنيسي كانت تعاني من أمراض في القلب،وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.

وتابع جامكريدزه: "هذه المرأة كانت على اتصال مع أناس قدموا من روسيا وأذربيجان إلى جورجيا، أدخلت المرأة إلى المستشفى يوم 31 مارس ، وتم تسجيل الوفاة صباح اليوم".

وسجلت جورجيا حتى الآن 159 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 منها 31 شخصا تعافوا من المرض.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا جورجيا تبليسي المركز الوطني لمكافحة الأمراض

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