إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز مليونا و141 ألفا

واشنطن - (أ ش أ):



تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم السبت، مليونا و141ألف حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم منذ بداية تفشي الجائحة في شهر ديسمبر من العام الماضي في الصين.



وجاء على موقع رصد حالات فيروس كورونا (كوفيد -19) التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن عدد الاصابات بلغ حتى اللحظة أكثر من مليون و141 ألف حالة وكان قبل أسبوع 700 ألف حالة، وهي زيادة تمثل 75 بالمائة تقريبا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 278 ألف حالة واسبانيا أكثر من 124 ألف حالة تلتها إيطاليا بأكثر من 119 ألف حالة ثم ألمانيا أكثر من 92 ألف حاله وفرنسا 83 ألأف حالة وتراجعت الصين للمركز السادس بأكثر من 82 ألف حالة.



كما ذكر الموقع أن عدد الوفيات على مستوى العالم بلغ 60 ألفا و960 حالة وفاة، وهو تقريبا ضعف عدد الوفيات قبل أسبوع، وتصدرت إيطاليا القائمة بأكثر من 14 ألفا و600 حالة، تلتها أسبانيا بأكثر من 11 ألفا و700 حالة، ثم المملكة المتحدة بأكثر من 4 آلاف و300 حالة ثم إيران بأكثر من 3 آلاف و400 حالة وتراجعت الصين أيضا للمرتبة السادسة بأكثر من 3 آلاف و200 حالة.



وأشار الموقع إلى أن عدد المتعافين اقترب من 236 ألف حالة، ففي الصين اقترب عدد المتعافين من 77 ألف حالة ثم أسبانيا أكثر من 34 ألف حالة تلتها ألمانيا بأكثر من 26 ألفا ثم إيطاليا، والتي بلغ عدد المتعفين فيها 19 ألفا و758 وبعدها إيران بفرق طفيف بعدد متعافين بلغ 19 ألفا و 736 حالة ثم فرنسا بأكثر من 14 ألف حالة.

