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كندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 214 حالة وفاة

07:35 م السبت 04 أبريل 2020
كندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 214 حالة وفاة

فيروس كورونا

أوتاوا - (أ ش أ):
أعلنت كندا اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 214 حالة وفاة.
بثت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال - أمس - إن" الحكومة الفيدرالية ستنشر في الأيام المقبلة توقعاتها عن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يموتوا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في كندا".
وتحركت دول في جميع أنحاء العالم والعديد من المقاطعات الكندية في الأيام الأخيرة لمشاركة أفضل وأسوأ حالة توقع لعدد الوفيات المحتمل للفيروس.

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