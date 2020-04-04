دبي تقيد حركة الأفراد والمركبات لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

دبي - (د ب أ)



أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم السبت، تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار 24 ساعة، ولمدة أسبوعين، ضمن خطط الإمارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القرار الذي بدأ تنفيذه مساء اليوم السبت، يهدف لتكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملا.