أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

دبي تقيد حركة الأفراد والمركبات لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

07:32 م السبت 04 أبريل 2020
دبي تقيد حركة الأفراد والمركبات لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

فيروس كورونا

دبي - (د ب أ)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم السبت، تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار 24 ساعة، ولمدة أسبوعين، ضمن خطط الإمارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القرار الذي بدأ تنفيذه مساء اليوم السبت، يهدف لتكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملا.
وأوضح في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صورة منه أنه سيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الأشخاص في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة مع استمرار عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية
فيروس كورونا دبي

الخبر التالى:

كندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 214 حالة وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1139112

    عدد المصابين

  • 236203

    عدد المتعافين

  • 61144

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. مصر تتخطى حاجز الألف إصابة بكورونا: 85 حالة جديدة و5 وفيات