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المغرب: 8 وفياة و122 إصابة جديدة بكورونا

07:28 م السبت 04 أبريل 2020
المغرب: 8 وفياة و122 إصابة جديدة بكورونا

وفيات كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 8 حالاة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليرفتع إجمالي وفيات كورونا في البلاد، إلى 58 حالة وفاة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن بيان وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 122 إصابة جديدة بوباء كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الماصبين في المملكة المغربية إلى 883.

وكشف الوزارة عن تماثل 3 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من وباء كورونا إلى 65 شخصًا.

وفيات كورونا وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا المغرب

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