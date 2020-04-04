الحوثيون يفرجون عن 1600 سجين احترازًا من كورونا

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، في اليمن، اليوم السبت، أنها أفرجت عن 1600 سجين، ضمن الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت وسائل إعلام تتبع الجماعة إن: "النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني (يتبع سلطات الحوثي) تفقد اليوم سير أعمال اللجان الميدانية للتفتيش على السجون والإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا".

وكشف أنه تم خلال اليومين الماضيين منذ بدء أعمال اللجان المكلفة من النائب العام للتفتيش على السجون بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، الإفراج عن أكثر من ألف و600 سجين من المحكومين، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسمية، ونصف المدة في غير الجسيمة.

ولفت إلى أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين تكفل فاعلو الخير بدفع ما عليهم من مبالغ للغير في بعض السجون.

وأكد استمرار الجهود للإفراج عن ما يقارب 400 سجين معسر (مسجون على ذمة حقوق مالية) تتعدى الحقوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ خمسة مليارات ريال (قرابة 10 ملايين دولار)، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل شهر رمضان.

وناشد النائب العام العزاني فاعلي الخير ورجال المال والأعمال والمؤسسات التجارية والمنظمات الخيرية إلى المساهمة في الإفراج عن هذه الفئة من السجناء ممن تعسر عليهم دفع ما عليهم من أموال للغير.

وما زال اليمن خال حتى اليوم السبت، من هذا الفيروس، حيث لم تسجل السلطات أي إصابة به، سواء في مناطق الحكومة الشرعية أو تلك الخاضعة لسلطة الحوثيين.