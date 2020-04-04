السنغال: 12 إصابة جديدة بالكورونا بإجمالي 219 مصابا

دكار - (أ ش أ):

قال وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف إن بلاده سجلت اليوم السبت، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإذاعة السنغالية اليوم أن البلاد سجلت منذ بداية مارس الماضي 219 إصابة بالفيروس، شفي منهم 72 شخصا، وجرى تسجيل حالتي وفاة، فيما يخضع 147 مصاباً للعلاج، ووضعهم الصحي مستقر، ويستجيبون للعلاج بشكل جيد، على حد تعبير وزير الصحة.