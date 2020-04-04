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إيطاليا تسجل 681 حالة وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

07:13 م السبت 04 أبريل 2020
إيطاليا تسجل 681 حالة وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

وفيات كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 681 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وذكرت السلطات الإيطالية، أن أعداد الحالات الحرجة تراجع في البلاد لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء بها.

وأوضحت الصحة الإيطالية، أن إجمالي أعداد وفيات كورونا بلغ 15362 حالة وفاة حتى اليوم، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 124632 في كافة أنحاء البلاد.

وفيات كورونا إيطاليا فيروس كورونا الصحة الإيطالية

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