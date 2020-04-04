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أمريكا: عجز في القيادات المدربة للتصدي للأزمات مع اقتراب موسم الكوارث الطبيعية

06:12 م السبت 04 أبريل 2020
أمريكا: عجز في القيادات المدربة للتصدي للأزمات مع اقتراب موسم الكوارث الطبيعية

الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك - أ ش أ

كشف مسؤولون أمريكيون اليوم السبت، عن معاناة الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ، التي تقود جهود الولايات المتحدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من عجز في القيادات المدربة في بعض أكثر الوظائف حيوية.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أنه في الوقت نفسه فإن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أُجبرت على تعليق مبادرة توظيف كبيرة وأغلقت منشآت تدريب لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن عدد المسؤولين المؤهلين لقيادة العمليات الميدانية هبط من 44 إلى 19 مسؤولا فقط في أقل من 6 أسابيع، حيث تم تكليف العديد منهم لقيادة العمليات الميدانية في الولايات التي تتفاقم فيها أزمة فيروس كوفيد-19، لافتة إلى أنه يتم أيضا سحب المزيد من الموظفين من عمليات الاستجابة لأزمات أخرى للمساعدة في عمليات كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه مع اقتراب موسم حرائق الغابات والأعاصير في الولايات المتحدة خلال أقل من شهرين، من شأن العجز في الموظفين أن يُعقد من استجابة الحكومة الأمريكية للكوارث الأخرى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

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