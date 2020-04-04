نيويورك تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء كورونا

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن الولاية سجلت ٦٣٠ وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وهو أعلى معدل يومي الوفيات حتى اللحظة في نيويورك.

وقال حاكم ولاية نيويورك يوم الجمعة، إن مجمل الوفيات بالفيروس في جميع أنحاء الولاية وصل إلى 2935.

هذا وأعلن كومو، أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي يتيح لطلبة الطب المنتظر تخرجهم خلال الربيع بممارسة المهنة بشكل فوري للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأصاف في تغريدة على "تويتر"، أن هذا الوقت غير عادي ويحتاج لكل المساعدة.

وقال كومو، إن الولاية سجلت ٦٣٠ حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وحذر كومو من أن الناس سيلقون حتفهم في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات، ودعا إلى الدفع بموارد من كل الولايات المتحدة إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية.

ويوم الخميس، طلب رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو من السكان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد.