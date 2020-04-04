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مقتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني في هجوم مسلح بكابول

05:56 م السبت 04 أبريل 2020
مقتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني في هجوم مسلح بكابول

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول - أ ش أ

قتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني أشرف غني، وأصيب آخر؛ إثر تعرضهما لهجوم مسلح في العاصمة كابول.

وقال طارق عريان، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية الأفغانية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن: "المسلحين أطلقوا النار على الاثنين بمنطقة باجمان مساء الجمعة، موضحا أن واحدا من أفراد القوة يدعى قيوم الدين مقصودي قتل في الهجوم وتعرض آخر لإصابات".

ولفت عريان إلى أنه يجري التحقيق في الهجوم، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم المسلح.

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أشرف غني كابول وزارة الداخلية الأفغانية

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