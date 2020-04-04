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بريطانيا: وفيات كورونا ستزداد خلال الأسبوعين المقبلين

05:54 م السبت 04 أبريل 2020
بريطانيا: وفيات كورونا ستزداد خلال الأسبوعين المقبلين

فيروس كورونا

وكالات

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا سيتزايد خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن يبدأ العدد في الانحسار.

وتابعت الحكومة، في مؤتمرها الصحفي لكشف مستجدات أزمة كورونا، أن الالتزام بعدم الخروج والتباعد الاجتماعي هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التفشي وتخفيف الضغط عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وحذرت من مخالفة توجهيات إجراءات كورونا، داعية إلى مقاومة إغراء الخروج من البيت.

وأعلنت عن أن أول دفعة من إنتاجها المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي سيتم تسليمه نهاية هذا الأسبوع الجاري.

وأوضحت مسعاها في تطوير استراتيجية للتعايش مع فيروس كورونا، مؤكدة أنه من المبكر معرفة طبيعة هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي لأنه ما تزال هناك أشياء نجهلها عن هذا الفيروس.

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